Uşak’ta jandarma ekibi, bir kişinin kaçak tütün sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin iki evine yapılan baskında elektronik tütün doldurma makinesi, 46 bin 400 bandrolsüz makaron, 3 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır kaçak makaron sigara ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.