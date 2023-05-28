Niğde’de 30 kişi seyyar sandıkta oy kullandı

Sandığa gidemeyecek durumda olan 30 hasta için oluşturulan aralarında sandık kurul başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti.

Evlerinde oy kullanan seçmen, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.

İlhanlı Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Havva Şenbaş ve 58 yaşındaki Arif Yıldız da görevlilerin getirdiği 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Arif Yıldız, seçimlerin hayırlı olması dileyerek görevlilere teşekkür etti.