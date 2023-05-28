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Güncel
DHA 28.05.2023 15:14

Koltuk değneğiyle oyunu kullandı

Ankara'da merdiven kazası nedeniyle ayağı bandaja alınan Anıl Toprak, koltuk değneğiyle sandığa giderek oyunu kullandı.

Koltuk değneğiyle oyunu kullandı
[Fotograf: DHA]

Merdivenden inerken ters basınca ayak bileği bağları kopan ve ayağı bandaja alınan Anıl Toprak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için koltuk değneğiyle sandık başına gitti.

Toprak, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde koltuk değneği ile merdivenden çıkıp, sınıfta oyunu kullandı.

Toprak, oy kullanmanın en temel vazifelerden olduğunu belirterek, "Görevimizi yerine getirmek için sandığa geldik. Zaman zaman ağrılarım oluyor; ama önemli olan diğer ağrıları dindirmek. Bunlar gelip geçici ağrılar. Herkesi en temel görevini yapmak üzere sandıklara çağırıyoruz" dedi.

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