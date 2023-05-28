Konya’da oy kullanmaya ambulansla gitti

Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı seçmenler, hastalıkları nedeniyle ambulanslarla getirildikleri okullarda sedye üzerinde oylarını kullandı.

Beyşehir’de 82 yaşındaki hasta Havva Özceylan oy kullanmak için 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden yardım istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Özceylan, ambulansla Ali Akkanat İlkokulu’na getirildi. Oy kullanacağı sınıfa da sedye ile getirilen Özceylan, 1059 numaralı sandıkta görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra el sallayan Özceylan, vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra yeniden ambulansla evine bırakıldı.