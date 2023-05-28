Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

25 yaşındaki Ali Yasir Gökşin idaresindeki otomobil, Çevre Yolu Bulvarı NATO Kavşağı'nda 55 yaşındaki Levent Erkan yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Erkan ile otomobildeki 25 yaşındaki Soner Çohadar 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Gökşin ile araçtaki iki kadın ve tedavisinin ardından taburcu edilen Çohadar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.