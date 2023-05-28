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DHA
HABER GİRİŞ
28.05.2023 14:27
, 28.05.2023 14:41
SON GÜNCELLEME
28.05.2023 14:41
101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde Fatma Soyer, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması için oyunu kullandı.
Fatma Soyer, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile Hürriyet Ortaokulu'na geldi.
Burada yakınlarının yardımı ile oy kullanan Soyer, "İnşallah hayırlısı olur, vatanımız sağ olsun" dedi.
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