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Güncel
DHA 28.05.2023 14:27

101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Fatma Soyer, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması için oyunu kullandı.

101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı

Fatma Soyer, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile Hürriyet Ortaokulu'na geldi.

101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı



Burada yakınlarının yardımı ile oy kullanan Soyer, "İnşallah hayırlısı olur, vatanımız sağ olsun" dedi.

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