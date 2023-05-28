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Güncel
İHA 28.05.2023 14:17

Ordu'da bir eve yıldırım düştü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde hasar oluştu.

Ordu'da bir eve yıldırım düştü

İlçeye bağlı Efkaf Mahallesi’nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Ordu'da bir eve yıldırım düştü



Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada oturanlar ise panik yaşadı. Bina sakinlerinden Yılmaz Canlı, yıldırım düşmesi sonucu insanların tedirgin olduklarını söyledi. Binada paratoner olmadığını kaydeden Canlı, “Gece yarısı yıldırım isabet etti. Çok şükür kimseye zarar vermemiş. İnsanlar tedirgin oldu. Binamızda paratonerimiz yoktu. İnşallah en kısa sürede taktıracağız” dedi.

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