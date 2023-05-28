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Güncel
AA 28.05.2023 14:02

Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı

Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının ya da sağlık görevlilerinin yardımıyla Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı

Oğuzlar ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Hacı Hasan Turan, 80 yaşındaki oğlu Ahmet Turan'ın yardımıyla Oğuzlar İlkokulu'ndaki 1004 numaralı sandıkta oy verdi.

İlçenin en yaşlılarından 103 yaşındaki Zeynep Kasap ise eve gelen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Sungurlu ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Hilmi Çağlı, 79 yaşındaki Hamide Şahin ve 78 yaşındaki İlhami Yenigün ise oy kullanmaya ambulansla getirildi.

112 Acil Servis görevlilerinin yardımıyla Mehmetçik İlkokulu'na getirilen Çağlı, 1008 numaralı sandıkta, Sungurlu İlkokulu'na getirilen Şahin 1052 numaralı sandıkta, Mehmetçik İlkokulu'na getirilen Yenigün de 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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