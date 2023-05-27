"Damak çatlatan" Bursa lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tophane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Bursa'nın dünyaca ünlü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meşhur Bursa lezzetlerini tanıtan firmaların meydandaki stantlarını ziyaret etti.

Dündar, etkinliğin bu yıl ikincisi düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gastronomi önemli bir konu başlığı. Bazı şehirler sadece gastronomiyle ön plana çıkıyor. Bursa'da tarih, doğa, deniz, inanç turizmi ve gastronomi mevcut. Bizler gastronominin ötesinde Bursa'nın tarihi kimliğinin ayağa kalkması için ciddi yatırımlar yaptık, yapıyoruz. Bursa tarihi kimliğiyle kendini öne çıkardı. Bugün düzenlediğimiz etkinliğe katılan Bursa'nın marka firmalarına çok teşekkür ediyoruz. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tüm Türkiye ve dünyaya tanıtıyorlar. Burada Bursa'nın tahinli pidesi, Bağdat hurması, cantık, Bursa döneri, kara incir, baklava, kestane şekeri, Bursa bıçağı, zeytin, yerel lezzetler ve OSMEK kurslarımızda üretilen el işi ürünlerimiz tanıtılıyor"