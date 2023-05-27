Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.05.2023 17:00

Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü

Kütahya'da, hemzemin geçitte bir trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Eskişehir-İzmir seferini yapan Ege Ekspresi, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Harun Asildoğan'a çarptı.

Bariyerin kapalı olduğu sırada yaşanan olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cep telefonuyla konuşurken gelen treni fark etmediği öne sürülen Asildoğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asildoğan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Aydın'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
17:10
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı
17:08
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
16:54
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
16:35
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ