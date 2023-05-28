Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.05.2023 11:20

İran'da sel: 4 ölü

İran’ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde meydana gelen selde, 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'da sel: 4 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kuzey Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Başkanı Gulamrıza Şefik, eyalette etkili yağışların ardından oluşan sele ilişkin açıklamada bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selin can ve mal kaybına sebep olduğunu belirten Şefik, Faruc kentinin köylerinde sel sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 18 aracın ise sel sularına kapıldığını kaydetti.

Şirvan kentinin Golyan köyünde de otomobilde bulunan 2 kişinin sele kapılarak yaşamını yitirdiğini aktaran Şefik, turuncu alarm verilen yağış nedeniyle Kızılay ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının teyakkuz halinde beklediğini ifade etti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Çin'deki kitabevinde Türkiye söyleşisi ilgi topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Oy kullanmaya yöresel kıyafetlerle gittiler
11:56
Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti
11:38
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
11:37
İyi Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
12:06
Seçim güvenliği için gerekli tedbirler alındı
11:16
Düğün öncesinde sandığa gittiler
91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi
91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi
FOTO FOKUS
Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?
Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ