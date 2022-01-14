Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'de 2 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 2 aktif öğretmen gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmek" suçundan soruşturma başlatılan aktif öğretmen Ş.D'nin yakalanması için çalışma başlattı
Ekipler, Ş.D.'yi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Ş.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kentte, 12 Ocak'ta örgütün "bölge üniversite mesulü" olduğu iddia edilen M.D de gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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