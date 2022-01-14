Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmek" suçundan soruşturma başlatılan aktif öğretmen Ş.D'nin yakalanması için çalışma başlattı

Ekipler, Ş.D.'yi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Ş.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte, 12 Ocak'ta örgütün "bölge üniversite mesulü" olduğu iddia edilen M.D de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.