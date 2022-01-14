Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Muş Karayolu Solhan ilçesi Arakonak beldesi mevkiinde meydana geldi.
Bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çaptı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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