Osmaniye Cezaevi'nden firar eden 53 yaşındaki Şükrü Cehiz'in yakalanması için asayiş infaz ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada şahsın Dulkadiroğlu ilçesi Şeyadil Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

"Dolandırıcılık", "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından toplam 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalışma kapsamında "kasten adam yaralama" suçundan 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 33 yaşındaki Hakan Kral da Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan takip sonucu yakalandı.

Her 2 hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.