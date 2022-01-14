Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soba gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kadın tedavi altına alındı.
Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde yaşayan Zeynep K. ve Şerife E, rahatsızlanmaları üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 2 kadın, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenen şahısların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Karabük Soba Zehirlemesi
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