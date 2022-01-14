Yabani fıstık ağaçlarının meyvesinden üretilen, saç dökülmelerine, incelen saçlara ve cilde şifa olduğu bilinen Mardin'in meşhur Bıttım sabunu sadece Türkiye’de değil, yurt dışından da ilgi görüyor.

Yaşanan kuraklık, bahçe sahiplerini etkilerken, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik Bıttım Sabunu üretimini durma noktasına getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sedef ve egzamada gibi cilt hastalıklarına iyi gelen Bıttım sabununun üreticilerinden biri olan Şehmus Gerehan, önceden 20 tona kadar Bıttım sabunu ürettiklebildiklerini söyledi.

Fakat hem kuraklık nedeniyle üretimin azalması hem de kurdaki dalgalanmalardan dolayı üretimin az olduğunu, müşterilerin de az ürün almayı tercih ettiklerini belirtti.