Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, polisin kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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