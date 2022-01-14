Sinop'ta iki gündür etkili olan karın ardından kapanan 23 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'da ise kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçelerden Bozkurt'ta 14, Cide'de 2, Çatalzeytin'de 11, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 34, Küre'de 5 ve Şenpazar'da 6 olmak üzere 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı 8 köy yolunu açmak için çaba sarf ediyor.