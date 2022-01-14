Bursa'da çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları belirlenen 8 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Yaklaşık 1 yıl süren fiziki ve teknik takip sonucu çarşamba günü 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden akraba olan B.K., O.K., B.K., Ö.K., G.G., Y.İ. ve S.Ö. Bursa'da, S.K. ise Muş'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

5 ayrı olaya karıştıkları belirlenen şahıslar "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "örgüt kapsamında yağmaya teşebbüs etmek", "tefecilik, tehdit ve suç üstlenmek" ile "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından adliyeye sevk edildi.