Afyonkarahisar 2021 yılında toplam 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti.

Yaklaşık 500 mermer işletmesinin bulunduğu İscehisar ilçesinde üretilen dünyaca ünlü "Afyon mermeri", başta Çin, Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, 2021'de de etkisini sürdüren COVID-19 salgını nedeniyle piyasanın yavaşladığını, firmaların da çeşitli arayışlara yöneldiğini anlattı.

Pazar arayışlarının sürdüğünü belirten Çakmak, işlenmiş ürünlerle açığı kapatma hedeflediklerini belirtti.

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İşlenmiş ham madde ihracatı arttı

Geçmiş yıllarda blok ham madde ihracatının daha fazla olduğunu ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Bugün ise tam tersine döndü. İşlenmiş ürün ihracatı yüzde 60'larda, blok ham maddesi yüzde 40'lar civarında. İşlenmiş ürünün ihracatının yükselmesiyle daha çok katma değer ve istihdam sağlaması açısından yetkililerin telkinleri olmuştu. Bir anlamda ihracatımız yetkililerimizi de sevindirecek konuma geldi."

İşlenmiş ürün ihracatında ABD birinci sırada yer alırken, blok hammadde ihracatında ise Çin birinci Hindistan ikinci sırada yer alıyor.

Çakmak, Afyonkarahisar'ın 2020'de 200 milyon dolar olan mermer ihracatının, 2021'de 245 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2021 yılı maden ihracatının 5 milyar 930 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirten Çakmak, mermer ve doğal taş ihracatının ise 2 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.