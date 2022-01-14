Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda 6 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması sonucu Bitlis, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, 55 personel ve 10 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan ev ve iş yeri aramalarında, 20 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 42 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin tamamlanması için adli makamlara sevk edilirken 4’ü tutuklandı. Diğer 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.