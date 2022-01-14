Mersin Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir kamyonu D-400 kara yolunda durdurdu.

Kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan S.P. ve M.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.