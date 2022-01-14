Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.
Mersin Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir kamyonu D-400 kara yolunda durdurdu.
Kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan S.P. ve M.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Mersin Sigara
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