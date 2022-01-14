Sivas Valiliği, kültür ve tarihi geçmişi göz önüne çıkarabilmek için "Müze Kenti Sivas" projesi başlattı.

Bu proje kapsamında kentte bulunan Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin yanı sıra Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi olmak üzere 7 müze daha açıldı.

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, " 'Müze Kenti Sivas' projesiyle 2023 yılına kadar 20 müze kuracağız.” dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Açtığımız müzeleri 3 ayda 200 bin kişi ziyaret etti"

Hizmete açılan müzelere ziyaretçilerin ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Ayhan, "Hedefimizi fersah fersah geçtik, bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum. Açtığımız müzeleri 3 aylık zaman diliminde 200 bine yakın kişi ziyaret etti" dedi.

Ayhan, Tarihi Sivas Valiliği binasına yapılan Şehir Müzesi'ni günlük ortalama 1000 kişinin, Savaş Atları Müzesi'nin ise hafta sonu günlük 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk Kongre Müzesi'ni ise yıllık ortalama 350 bin kişinin ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

"Taleplere göre yeni adımlar atıyoruz"

Ayhan, vatandaşların rağbetiyle yeni müzelere ihtiyaç olduğu fikrinin ortaya çıktığını da değindi.

Kentte, Hamam Müzesi, Spor Müzesi, Basın Müzesi, Tarım Müzesi kurma çalışmaları devam ediyor.

Doğu Ekspresi ile kente gelen misafirler ilk Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

Sivas'ın kültür turizmi altyapısını güçlendirdiklerini belirten Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla turizm pastasından daha fazla pay almayı hedeflediklerini belirtti.

