Elazığ’ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde doğa yürüyüşüne çıkan Bünyamin Erdem, köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Ağın ile Malatya'nın Arapgir ilçesi sınırları arasında, sıralı dizilen taşlardan oluşan bir yol olduğunu fark etti.

Buranın tarihi bir yol olabileceğini düşünen Erdem, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan yolun, Roma döneminden kaldığını tespit etti. Aytaç, koruma altına alınan yolun, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu yolda herkesin yürümesini ve bu heyecanı tatmasını isterim"

Manzarasıyla öne çıkan kırsal bir bölgede gezinti yaparken, yürüdüğü düzgün ve sıra sıra dizili taşlardan oluşan yolun ilgisini çektiğini anlatan Erdem, bunun bir kervan yolu olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Adeta tarihe yolculuk yapıyormuş gibi hisseden Erder, "Bu yolda herkesin yürümesini bu heyecanı tatmasını isterim" dedi.

"Yolun tescil edilmesi için girişimde bulunacağız"

Prof. Dr. Aytaç da 3 kilometrelik bölümü bugüne ulaşan yolun yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Yolun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığını ve bölgedeki maden yataklarından maden cevheri taşıyan kervanların geçtiği bir yol olduğu anlaşıldı.

Aytaç, yolun orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti.

Kervansaray yolu olarak kullanıldığı tespit edilen yol, turizme kazandırılacak.

[Fotoğraf: AA]

"Duble yol olması yoğun kullanıldığını gösteriyor"

Prof. Dr. Aytaç, Roma ve Osmanlı dönemlerinde mühendislerin, coğrafi zorluklar ve iş gücü maliyeti ne olursa olsun yol yapma konusunda oldukça cesur davrandığını belirtti.

Keşfedilen yolun 6 metre genişliğinde duble bir yol olduğu belirlendi.

Taşların dizilimi ve düzgünlüğüne dikkat çeken Aytaç, tarihte bölge açısından büyük önem taşıyan, stratejik bir yol olduğunu söyledi.

