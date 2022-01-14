Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu... Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kuraları çekildi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura sonuçları... Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Son 16 tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
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