Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 kilo 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyat ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sırasında şehirlerarası kara yolunda şüphe üzerine 2 araç durduruldu.
Aramada, toplam 72 kilo 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin işlemleri sürerken, diğeri ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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