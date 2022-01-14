Bolu'da kar yağışı, iki gün aralıklarla D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.