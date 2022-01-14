Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar manzarası
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nda ortaya çıkan güzel manzara, dron ile görüntülendi.
Bolu'da kar yağışı, iki gün aralıklarla D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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