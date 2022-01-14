Muş'ta etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yüksek kesim ve kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hafta başından beri aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, 109 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.