Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de 92 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Artvin'de dün geceden beri etkisini gösteren kar nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 - 35 santimetreyi buldu.
92 köye ulaşım sağlanamıyor
Kentte genelindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin Belediyesi ekipleri trafikte aksama yaşanmaması amacıyla ana cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
İl Özel İdaresi ekipleri ise yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Ulaşım
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