Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'de FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyon sonucu FETÖ üyesi oldukları değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü
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