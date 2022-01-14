Park halindeki otomobili çalıp parçalara ayırdılar
Adana'da, park halindeki otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Otomobil ise şüphelinin evinde parçalara ayrılmış halde bulundu.
Adana Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde H.K, yol kenarına park ettiği otomobilinin çalınması üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin aracı çaldığını belirledi.
Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 28 yaşındaki Ali D. ve 32 yaşındaki arkadaşı Erdal Y.'yi yakalamak için adreslerine baskın düzenledi.
Baskın sırasında kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Erdal Y.'ye ait barakada çalınan araca ait parçalar, Ali D.'nin evinde ise 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kendi aracının eksik parçalarını tamamladı
Kendi aracına parça temini için otomobili çaldığı iddia edilen Ali D. ile arkadaşı Erdal Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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