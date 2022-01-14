Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bazı okullarda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Rize'de dün başlayan kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi.
Olumsuz hava şartları gereği merkeze bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İlçelerde ise eğitim devam ediyor.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Rize
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