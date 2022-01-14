Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 19,60 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 19,60 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

