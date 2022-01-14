Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yurda kaçak yollardan giren 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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