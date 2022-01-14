Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kendilerinin hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendisini hakim savcı ya da polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 20 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Dolandırıcılık
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