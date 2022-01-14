Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Sinop merkezdeki 4 öğrenci taşıma hattı ile 4 ilçenin tüm taşımalı eğitim kapsamındaki hatlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop merkezdeki 4 öğrenci taşıma hattı ile 4 ilçenin tüm taşımalı eğitim kapsamındaki hatlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Veliliği tarafından yapılan açıklamada, `İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sinop Merkez; Eymür-Ahlatçık, Sazlı-Akbaş, Kirençukuru, Taşmanlı-Dizdaroğlu taşıma hatlarında, Ayancık ilçesi tüm taşıma hatlarında, Gerze ilçesi tüm taşıma hatlarında, Dikmen ilçesi tüm taşıma hatlarında, Erfelek ilçesi tüm taşıma hatlarında, 14 Ocak 2022 tarihinde, tüm resmi ve özel okullarda, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir` denildi.
Etiketler: Sinop Ulaşım Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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