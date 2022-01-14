Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık zanlılarına yönelik şafak operasyonu
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Mersin'de 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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