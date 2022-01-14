Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.