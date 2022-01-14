Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 930 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 930 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 24, Çaldıran’da 99, Çatak'ta 115, Edremit’te 5, Erciş’te 135, Gevaş’ta 29, Gürpınar 163, İpekyolu’nda 41, Muradiye 56, Özalp’te 82, Saray’da 25 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 930 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Van
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