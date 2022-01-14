Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esendere Sınır Kapısı geçişlere açıldı
[Fotoğraf: İHA]
İran tarafından kapatılan Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı.
İran, 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.
Bugün itibarıyla Esendere Sınır Kapısı yeniden giriş çıkışlara açıldı.
Yüksekova ilçesinde bulunan sınır kapısının açılmasıyla yoğunluk yeniden başladı.
Pandemiden dolayı kapıların bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, sınır kapısının bölge halkının geçim kaynağı olduğunu belirtti.
Etiketler: Hakkari
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