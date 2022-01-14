İran, 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

Bugün itibarıyla Esendere Sınır Kapısı yeniden giriş çıkışlara açıldı.

Yüksekova ilçesinde bulunan sınır kapısının açılmasıyla yoğunluk yeniden başladı.

Pandemiden dolayı kapıların bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, sınır kapısının bölge halkının geçim kaynağı olduğunu belirtti.