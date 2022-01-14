Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
PCR testi pozitif olan çift otobüste yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken çift ile otobüs firmasına 4 bin 726 lira para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu altındaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kimlik ve HES kodu sorgulamasının ardından bir çiftin başkasına ait bir HES koduyla bilet aldığı ortaya çıktı.
Ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi görevlilerine durumu bildirdi.
Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada çiftin PCR testlerinin pozitif olduğu tespit edildi.
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 726'şar lira ceza yazılan çift, karantina oteline götürüldü.
Öte yandan, otobüs firmasına da 4 bin 726 lira ceza kesildi.
Etiketler: HES Kodu Kırıkkale Koronavirüs Otobüs PCR Testi
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