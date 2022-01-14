Kırşehir Fen İşleri Müdürlüğü 510 ton tuz stoku ve ekiplerle muhtemel buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar ve buzlanma ekiplerinin kent merkezinde 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde hazır beklediğini ifade etti.

Kamyon, kepçe ve greyderlerle ekiplerin olumsuzluklara müdahale edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, il genelinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.