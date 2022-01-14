Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman JASAT 110 faili meçhul olayı aydınlattı
[Fotoğraf: AA]
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla birçok başarılı çalışmaya imza atan Batman Jandarma Suç Araştırma Timi geçen yıl 110 faili meçhul olayı aydınlattı.
Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2021'de 110 faili meçhul olayı aydınlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı içerisinde il genelinde çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 131 asayiş olayına müdahale eden JASAT birimi 110 faili meçhul olayı aydınlattı.
Söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 209 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu şüphelilerden 45'i tutuklandı.
Ayrıca, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "hırsızlık gibi suçlardan aranan, haklarında 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası bulunan 90 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Batman Hırsızlık Uyuşturucu
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