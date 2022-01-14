Eskişehir Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Satılmışoğlu ve Emirler mahallelerindeki et entegre tesisi ve boş tavuk çiftliğinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerlerindeki demir ve alüminyum malzemeleri sökerek çaldıkları iddia edilen B.D, C.D, M.D, B.D. ile K.B. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlılara ait araç ve olay yerinde, 1 oksijen tüpü ve aparatları, levye, küçük tüp ile demir kesme makası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.