Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde 5 katlı bir binanın 1. katında B. A. 'ya ait evde yangın çıktı.
Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mutfak tüpünden çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
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