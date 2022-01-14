Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar'da ikamet eden bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 63 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Şükürlü Mahallesi'nde 3 şüpheliyi tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzük bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.