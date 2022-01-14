Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te silahlı kavga
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te dün çıkan silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.
Bilecik Cumhuriyet Mahallesi'nde dün 5 katlı bir apartmanın 1. katında kavga çıktı.
Çıkan kavgada, Arafat K. isimli şahıs silahla Hikmet D'yi yaraladı.
Şüphelinin kaçması üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Arafat K. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arafat K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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