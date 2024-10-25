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Güncel
AA 25.10.2024 12:52

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi uygulama bahçesinde yaklaşık 200 ton elma hasat edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama Merkezi'nin üretim uygulama bahçesinde yaklaşık 200 ton elma hasat edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi uygulama bahçesinde yaklaşık 200 ton elma hasat edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fakülte yönetimi, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla merkezin yaklaşık 35 dekarlık bahçesinde 7 cins elmanın hasadı yaptı.

Hasattan elde edilen yaklaşık 200 ton elma NÖHÜ merkez yerleşkesi ile Aşağıkayabaşı Yerleşkesindeki Satış Ofislerinde tüketiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, tarımda öncü olan NÖHÜ'nün eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında uygulama sahalarında üretilen katma değerli ürünlerle kent ve bölge ekonomisine katsı sağladığını belirtti.

Yaklaşık 35 dekarlık alandan 200 ton elma hasat ettiklerini aktaran Uslu, elmaların tüketiciyle buluşturulacağını ve döner sermaye bütçesine ek gelir kazandırılacağını bildirdi.

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