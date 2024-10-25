Siirt'te 1500 öğrenci aynı anda resim çizdi

Mehmetçik İlkokulu tarafından çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinlikte, 1500 öğrenci sınıflar halinde bir saat boyunca 10'ar metrelik kağıtlara resim yaptı.

Okul Müdürü Selami Eroğlan, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri resim şenliğini bu yıl "Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tema seçimindeki amaçlarının öğrencilere "Cumhuriyet" bilinci ve sevgisini aşılamak olduğunu aktaran Eroğlan, "Nitekim çocuklarımız da Cumhuriyet'e olan sevgilerini resimlerde gösterdi. Okul bahçesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yoğun bur katılım sağlandı. Velilerin de destek verdiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Öğrencilerden Burak Çelik de etkinlikte güzel resimler çizmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.