Amasya'da "cennet hurması" hasadı başladı

Çiğdemlik köyünde düzenlenen hasat şenliğine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, sezonun ilk hasadını yaptı.

Vali Bakan, Amasya'nın tarım ve hayvancılık bakımından bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Amasya denince akla meyve ve meyvecilik geldiğini ifada eden Bakan, şunları kaydetti:

"Toprağı ve iklim özellikleriyle meyve tarımı için oldukça uygun olan Amasya cennet hurmasının yetişmesi için de uygun şartlara sahiptir. Yapılan tıbbi araştırmalarda özellikle kalp-damar ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği ispatlanan bu şifa kaynağı meyve taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak da tüketilmektedir. İlimizde de bu meyvenin özellikle kurutulabilir bir cinsinin fidanları geçmiş yıllarda Valiliğimiz koordinesinde üreticilerimize dağıtarak, üretimin bu alana kayması hedeflenmektedir. Bazı bölgelerimizde bu meyvenin kurusundan yüksek kazançlar sağlanmaktadır. Amasya olarak sahip olduğumuz uygun şartları iyi değerlendirmeli ve cennet hurmasının dikim alanlarını daha da yaygınlaştırmalıyız."

İl genelinde 957 dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında bu yıl bin 800 tondan fazla rekolte bekleniyor.