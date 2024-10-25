Samsun'da simit fırınından susam ve sadaka kutusu çalan hırsız tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir simit fırınından 4 çuval susamla içinde 500 lira bulunan sadaka kutusunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.A'yı ikametinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İkamette yapılan aramada ele geçirilen susam, sahibine teslim edildi.